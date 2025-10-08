Haberler

Uludağ'da beklenen yağış geldi! İlk kar taneleri düştü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Uludağ'da beklenen yağış geldi! İlk kar taneleri düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uludağ'da beklenen yağış geldi! İlk kar taneleri düştü
Haber Videosu

Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içerisinde karla karışık yağmura dönüşse de akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladı. Uludağ'a geçtiğimiz yıl sezon öncesi ilk kar 17 Ekim'de düşmüştü.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da tatlı bir heyecan yaşanıyor. Ekim ayının ilk günlerinde beklenen yağış Uludağ'da kapıyı çaldı.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, sabahın erken saatlerinde kar sürprizi ile beyaz örtüye büründü.

İLK KAR TANELERİ DÜŞTÜ

Karla karışık yağmurun ardından kısa süreli etkili olan kar yağışı, bölgeyi kışa hazırlayan ilk işaret oldu. Turizm merkezindeki otellerde de hazırlıklar başladı.

Meteoroloji verilerine göre, Uludağ'da hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 6, en düşük 5 derece olarak ölçüldü. Yağışın karla karışık yağmur şeklinde devam ettiği bölgede, bugün ve yarın sağanak bekleniyor. 10 Ekim itibarıyla parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, önümüzdeki bir hafta boyunca yeni bir kar yağışı beklenmiyor.

ERKEN GELEN KAR HEYECANLA KARŞILANDI

Geçtiğimiz yıl sezon öncesi ilk kar 17 Ekim'de düşmüştü. Bu yıl ise kar, 8 Ekim sabahı Uludağ zirvesini selamladı. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlaması bekleniyor. Turizmciler ve doğa tutkunları için umut verici bir gelişme olan bu erken kar yağışı, Uludağ'ın kış sezonuna hazırlık sürecini hızlandırdı. Az sayıdaki otel işletmecileri, rezervasyon taleplerinin artmasını bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi

TBMM'de dikkat çeken tezkere! Tüm partiler oy birliğiyle kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınıyor

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.