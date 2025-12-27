Haberler

Yılbaşı kişi başı 22 bin TL olan Uludağ'da doluluk oranı yüzde 75

Güncelleme:
Uludağ'da yeni yılı karşılamak isteyen tatilcilerin kişi başı 22 bin lira ödemeniz gerekirken, dört kişilik bir ailenin toplam masrafı 88 bin lira. Otellerin doluluk oranı ise yüzde 75'e ulaştı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden, tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, yeni yılı karşılamak isteyenlerin kişi başı 22 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Otellerde yılbaşı öncesi son hazırlıklar yapılırken, doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı.

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, yeni yılı karşılamak isteyenlerin kişi başı 22 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin konaklama, yemek ve yılbaşı balosunun da içinde olduğu paket programın bedeli de 88 bin lira. Yılbaşı öncesi son hazırlıkların yapıldığı Uludağ'da otellerin doluluk oranının yüzde 75'e ulaştığı öğrenildi.

'GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA YOĞUN'

Hafta sonu Uludağ'da kar yağışının etkili olmasını beklediklerini söyleyen bir otelin pazarlama sorumlusu Berk Söz, "İyi bir doluluk oranıyla sezona başladık. Yılbaşı hazırlıklarımız sürüyor. Yılbaşı gecesinde çeşitli DJ gösterileri ve aktiviteler olacak. Yeni yıla ise dans ve havai fişek gösterileriyle gireceğiz. Taleplerimiz geçen seneye göre daha yoğun olmaktadır. Doluluk oranının yılbaşında yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Şu an yılbaşı gecesi için otelimiz yüzde 75 doludur" dedi.

