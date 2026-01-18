Haberler

Uludağ'da sömestirde pistler doldu

Uludağ'da sömestirde pistler doldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sömestirin ilk haftasında tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Otel doluluk oranı %80'e ulaşırken, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Ekipler, olası kazalar için teyakkuzda bekliyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sömestirin ilk haftasında tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Merkezde konaklayan yerli ve yabancı turistler ile günübirlikçiler pistleri doldururken, otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da oteller, sezonu 19 Aralık'ta açtı. Kayak pistlerinin 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 80 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 5, en düşük sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da kayak pistleri sömestirin ilk hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerle doldu, telesiyej ve teleskilerde uzun kuyruklar oluştu.

EKİPLER TEYAKKUZDA BEKLİYOR

Kayakseverlerin 'beyaz cennet" olarak tanımladığı Uludağ'da, otellerdeki gecelik konaklama ücreti kişi başı 42 bin TL'ye kadar çıktı. Misafirhanelerde ise kişi başı tam pansiyon konaklama ücreti 2 bin 450 TL'den başlıyor. Otel ve misafirhanelerde konaklayan yerli ve yabancı turistlerle, günübirlik tatilciler pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkartırken, olası kayak kazaları için ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri teyakkuzda bekliyor. Milli Park Gişeleri'nden itibaren de jandarma ekipleri araçlarında kar lastiği olmayan ve zincir bulundurmayan sürücülerin oteller bölgesine çıkmasına izin vermiyor.

'ULUDAĞ'DA BEKLENTİMİZİN ÇOK ÜZERİNDE YOĞUNLUK VAR'

Sömestirdeki yoğunluğun beklentilerin üstünde olduğunu söyleyen otel işletmecisi Ömer Faruk Kamburoğlu, "Uludağ'da beklentimizin çok üzerinde yoğunluk var. Bizim otelimiz yüzde 95 oranında dolu. Bu doluluk sömestir öncesi başladı. Misafirlerimiz kar yağışının tadını çıkartıyor. Biz de sömestir boyunca eğlencelerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak