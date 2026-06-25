Haberler

Ülkü Ocaklarından Türkiye'nin sürdürülebilir enerji politikaları için rapor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekmek ve gençlerde enerji bilincini artırmak amacıyla 'Sürdürülebilir Enerji Politikaları Raporu' hazırladı. Raporda rüzgar, güneş ve biyoenerji imkanları ele alınırken, enerji bağımsızlığının milli bir mesele olduğu vurgulandı.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı, Türkiye'nin enerji alanındaki potansiyeline dikkati çekmek ve gençlerde enerji bilincini artırmak amacıyla "Sürdürülebilir Enerji Politikaları Raporu" hazırladı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre raporda, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli, tarımsal atıklardan elde edilebilecek biyoenerji imkanları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının stratejik önemi ele alındı. Türkiye'nin, yerli ve milli kaynaklara dayalı güçlü bir enerji vizyonu inşa etmesi gerektiği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma yolunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Kılıç, enerji bağımsızlığının sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik ve milli bir mesele olduğunu aktardı.

Türk gençliğinin yarının Türkiye'sini inşa edecek güçte olduğunu, ülkenin rüzgar, güneş ve biyoenerji alanlarında büyük bir potansiyelinin bulunduğunu belirten Kılıç, "Amacımız Türk gençliğine enerjide bağımsız Türkiye vizyonunu kazandırmak, gençlerimizin bu alanda bilinçli, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi

Deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Entübe edilen Kadir İnanır'dan yeni haber

Entübe edilen Kadir İnanır'dan yeni haber
Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci pusuya düşürüp vahşice öldürdü
Altında tarihi düşüş! Son 7 ayın dibi görüldü

Tarihi düşüş! Son 7 ayın dibi görüldü
Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk: Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı

Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk felaketi böyle anlattı
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!