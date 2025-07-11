Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Kırıkkale Valiliğini Ziyaret Etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırıkkale'de otoyol şantiyesinde incelemelerde bulunduktan sonra Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, vali ile görüşüp Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırıkkale'de yapım çalışmaları devam eden Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu şantiyesindeki incelemelerinin ardından Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Valilik Şeref Defterini imzalayarak, fotoğraf çektirdi. Bakan Uraloğlu daha sonra basına kapılı gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.
Ayşenur DEMİRTAŞ/KIRIKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel