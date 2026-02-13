Haberler

Ulaş'ta ramazan ayı öncesi marketler denetlendi

Güncelleme:
Sivas'ın Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ramazan ayı öncesinde zabıta ekipleriyle birlikte market denetimleri gerçekleştirdi. Fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları incelendi. İlbey, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimini sağlamak için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Sivas'ın Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, zabıta ekipleriyle ramazan ayı öncesi ilçedeki marketleri denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde fiyat etiketleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları incelendi.

Başkan İlbey, AA muhabirine, vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak ve sağlıklarını korumak, güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

İlbey, vatandaşları alışverişlerde daha dikkatli olmaları ve aldıkları ürünün son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini istedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
