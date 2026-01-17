Haberler

Ukrayna ve ABD Heyetleri Görüşmelerin Bir Sonraki Turu İçin Bir Araya Geliyor

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanishyna, Ukrayna ve ABD heyetlerinin 17 Ocak'ta Miami'de güvenlik garantileri ve ekonomik refah konularını görüşmek üzere bir müzakere turu gerçekleştireceğini açıkladı. Anlaşmaların, önümüzdeki hafta Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda imzalanması bekleniyor.

KIEV, 17 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanishyna, Ukrayna ve ABD heyetlerinin 17 Ocak'ta Miami'de yeni bir müzakere turu gerçekleştireceğini açıkladı.

Stefanishyna'nın cuma günü X'te yaptığı açıklamaya göre, heyetlerin güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın ekonomik refahına ilişkin anlaşmaları netleştirmesi ve bu anlaşmaların önümüzdeki hafta Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'nda imzalanması bekleniyor.

Ukrayna heyetinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Kyrylo Budanov ve Halkın Hizmetkarı parlamento grubu Başkanı David Arakhamia yer alıyor.

Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki son müzakere turu geçen ay yapılmıştı.

