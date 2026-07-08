Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Saratov bölgesinde 1 kişi öldü

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna'nın bölgeye insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Busargin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov bölgesine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

İHA saldırısı sonucu sivil altyapı unsurlarının hasar gördüğünü aktaran Busargin, "Yaralı var. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor. 1 kişi yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Rostov bölgesinde 2 kişi yaralandı

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya üzerinden bölgenin İHA saldırılarında hedef alındığını bildirdi.

Bölge üzerinde yaklaşık 70 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydeden Slyusar, saldırı sonucu Azak Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan Taganrog Körfezi'nde 2 tankerin hasar gördüğünü aktararak, "İki kişi yaralandı. Bir tankerin mürettebatı tahliye edildi. Tankerler yüksüz idi, petrol sızıntısı yok." ifadelerini kullandı.

Tataristan'da bazı işletmeler hasar gördü

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Nijnekamsk (Tübenkama) şehrindeki bazı işletmelerin hasar gördüğü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Tataristan'ın Tukayevskiy bölgesindeki bir evin İHA saldırısına uğradığı ve 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna'ya ait 415 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 415 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde yok edildiği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, Moskova'ya doğru uçan 4 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.