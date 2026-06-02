Ukrayna ve Türkiye'den enerji iş birliği vurgusu

(ANKARA) - Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denys Shmyhal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ukrayna'nın enerji sistemindeki mevcut durumu ele aldıklarını bildirdi. Shmyhal, " Türkiye'ye, iş birliğine açık yaklaşımı ve ortak potansiyeli Karadeniz bölgesinde enerji güvenliğini ve ekonomik ortaklığı güçlendirecek somut çözümlere dönüştürme konusundaki istekliliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denys Shmyhal, dün Bakü'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüşmesine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

" Türkiye'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştük. Ukrayna'nın enerji sistemindeki mevcut durumu ve bir sonraki ısınma sezonuna hazırlanırken önceliklerimizi ele aldık."

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Karadeniz bölgesinde enerji iş birliğinin ve güvenliğinin güçlendirilmesine ilişkin varılan mutabakatların hayata geçirilmesine özel önem verdik. Ukrayna, kendi doğal gaz iletim sistemi ve yeraltı gaz depolama tesislerini kullanarak yeni bir gaz tedarik güzergahının geliştirilmesiyle ilgileniyor. Bu proje, sadece Ukrayna'ya değil, Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkelere de yıllık 5 milyar metreküpe kadar gaz sağlayabilir. Halihazırda, projenin teknik ve ticari çerçevesi üzerinde çalışıyoruz.

Ayrıca, Karadeniz'deki gaz sahalarının ortak geliştirilmesi konusundaki olasılıkları da ele aldık. Türkiye'ye, iş birliğine açık yaklaşımı ve ortak potansiyeli Karadeniz bölgesinde enerji güvenliğini ve ekonomik ortaklığı güçlendirecek somut çözümlere dönüştürme konusundaki istekliliği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA