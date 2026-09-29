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Ukrayna, 2027'de savunma harcamalarını 175 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

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Ukrayna, 2027'de savunma harcamalarını 175 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor
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Ukrayna, savunma harcamalarını bu yılki 155 milyar dolardan 2027'de 175 milyar dolara yükseltmeyi amaçlıyor. Maliye Bakan Yardımcısı, bütçe taslağında gelecek yıl için yaklaşık 100 milyar dolar ayrıldığını, kalan için uluslararası ortaklarla işbirliği gerektiğini söyledi.

KİEV, 29 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna bu yıl 155 milyar dolar olan savunma harcamalarını, 2027'de 175 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre, Ukrayna Maliye Bakan Yardımcısı Roman Yermoliçev, bütçe taslağında gelecek yıl savunma harcamaları için halihazırda yaklaşık 100 milyar dolar ayrıldığını belirterek, kalan tutarı karşılamak için uluslararası ortaklarla işbirliği de dahil olmak üzere çeşitli araçlardan yararlanılması gerektiğini söyledi.

Yermoliçev, Ramstein formatı, "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" girişimi ve silahların doğrudan tedarikine yönelik diğer mekanizmalar aracılığıyla ek finansman sağlanabileceğini belirtti.

Ukrayna Başbakanı Sergiy Koretskiy ise pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin savunma bütçesi açığının bu yıl 27 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi. Hükümet, söz konusu açığın 7 milyar dolarlık kısmını kamu maliyesinde uygulanacak sıkı tasarruf tedbirleriyle karşılamayı planlıyor.

Kaynak: Xinhua
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