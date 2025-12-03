Haberler

Çin'in Sıfır Gümrük Vergisi Politikası Sayesinde Uganda'nın Kahve İhracatı Hızla Artıyor

Uganda'nın Ntungamo bölgesindeki Afrika Kahve Parkı'nın CEO'su Nelson Tugume, Çin'in Afrika mallarına uyguladığı sıfır gümrük vergisi politikasının, Uganda'nın kahve ihracatını artıracağını ve hane gelirlerini yükselteceğini açıkladı. 2025 Mart ayında Çin'e kahve ihracatı yüzde 190 artarak önemli bir ticari gelişme gösterdi.

NTUNGAMO, 3 Aralık (Xinhua) -- Uganda'nın batısındaki Ntungamo bölgesinde bulunan Afrika Kahve Parkı'nda bir makineden kahve paketlerini ayıran işçiler, 29 Kasım 2025.

Uganda'nın batısındaki Ntungamo'da yer alan Afrika Kahve Parkı'nın sahibi Inspire Afrika Grubu'nun CEO'su Nelson Tugume, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çin'in Afrika mallarına yönelik genişlettiği sıfır gümrük vergisi politikasının, Uganda'nın kahve ihracatını önemli ölçüde artırmasını ve hane gelirlerini yükseltmesini beklediklerini söyledi.

Tugume, Çin'in yeni politikasının, Afrika ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulamaya devam eden diğer pazarlarla karşılaştırıldığında çok daha elverişli bir ticaret ortamı sunduğunu belirtti.

Uganda Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı verilerine göre, yalnızca Mart 2025'te Çin'e yapılan kahve ihracatı yüzde 190 artış gösterdi. Bu artış, Çin'i Uganda'nın Asya'daki en büyük ikinci kahve pazarı konumuna getirdi. (Fotoğraf: Ronald Ssekandi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
