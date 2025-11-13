Uganda, Çin İthalat Fuarı'nda 3 Milyon Dolar Değerinde Anlaşma İmzaladı

SHANGHAİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Uganda pavyonu, 6 Kasım 2025.

Uganda Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, Ugandalı kahve ihracatçılarının Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 3 milyon ABD doları değerinde anlaşma imzaladıklarını duyurdu. (Fotoğraf: Uganda Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)