Haberler

Uganda, Çin İthalat Fuarı'nda 3 Milyon Dolar Değerinde Anlaşma İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, Uganda'lı kahve ihracatçıları 3 milyon ABD doları değerinde anlaşma imzaladı.

SHANGHAİ, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Uganda pavyonu, 6 Kasım 2025.

Uganda Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, Ugandalı kahve ihracatçılarının Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda 3 milyon ABD doları değerinde anlaşma imzaladıklarını duyurdu. (Fotoğraf: Uganda Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

23 ilde dev operasyon! 2 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan öğrenciyi suçladılar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.