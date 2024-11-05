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BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor

BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla Colendi Bank A.Ş., Ziraat Dinamik Banka A.Ş. ve FUPS Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararlarına göre 3 şirkete faaliyet izni verildi.

COLENDİ BANK

Kararda Colendi Bank A.Ş. için "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 03.08.2023 tarih ve 10639 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

ZİRAAT DİNAMİK BANKA

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni verildiği kararda ise "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi, Bankaların Izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esaslan ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23.03.2023 tarihli ve 10542 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" denildi.

FUPS BANK

Faaliyet izni verilen bir diğer banka ise FUPS Bank A.Ş. oldu. 10979 sayılı kararda "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi, Bankaların Izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 28.09.2022 tarihli ve 10347 sayılı Kararı ile 02.11.2023 tarihli ve 10715 sayılı Karanı uyarınca kuruluş izni verilen FUPS Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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