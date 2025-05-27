TZOB Başkanı Bayraktar: Tarımda Zor Koşullar ve Genç Nüfus Sorunu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kütahya'da çiftçilerle bir araya geldi.

Bayraktar, kırsal Okçu Mahallesi'nde zirai dondan etkilenen kiraz bahçelerini inceledi, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, tarım sektöründe üretim yapmanın zorlaştığını savundu.

Çiftçilerin kuraklık, don, sel, dolu ve hortum gibi afetlerle mücadele ederek üretim yapmaya devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Tabii ki bu koşullarda üretim yapmak kolay değil. Bütün bunlar çiftçimizin üretimde kalmasını zorlaştırıyor. Bugün tarımda gençlerimizi tutamıyoruz. 18-32 yaş arasındaki gençlerimizin oranı yüzde 5'e kadar düştü. Tarım nüfusu yaşlanıyor." diye konuştu.

Bayraktar, zor koşullara rağmen üreticilerin üretimden vazgeçmediğini söyledi.

Türkiye'nin tarihinin en büyük don afetini yaşadığını hatırlatan Bayraktar, "Ancak bizi bekleyen başka bir afet daha var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Sulamayla alakalı gerekli tedbirlerin de alınması, sulama yatırımlarının bitirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Şemsi Bayraktar, TZOB olarak don felaketinden etkilenen üreticilerin yanında olduklarının altını çizdi.