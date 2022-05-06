Son dakika haberi: Tuzla tersanesi'ndeki gemide patlama-1
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Murat SOLAK / TUZLA Tersanesi'ndeki gemide gaz sıkışmasından kaynakladığı belirtilen patlama oldu.
Murat SOLAK / TUZLA Tersanesi'ndeki gemide gaz sıkışmasından kaynakladığı belirtilen patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel