Son dakika haberi: Tuzla tersanesi'ndeki gemide patlama-1 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Tuzla tersanesi'ndeki gemide patlama-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre Murat SOLAK / TUZLA Tersanesi'ndeki gemide gaz sıkışmasından kaynakladığı belirtilen patlama oldu.

Murat SOLAK / TUZLA Tersanesi'ndeki gemide gaz sıkışmasından kaynakladığı belirtilen patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Patlama, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title