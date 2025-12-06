Haberler

Villadan yaklaşık 12 milyonluk hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Villadan yaklaşık 12 milyonluk hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzla'da bir lüks villa, hırsızlar tarafından soyuldu. Toplamda 10 milyon liralık değerinde saat koleksiyonu, ruhsatlı tabancalar ve lüks otomobil çalındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı ve şüpheliler kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

TUZLA'da lüks bir villaya girerek yaklaşık değeri 10 milyon lira olan saat koleksiyonunu, kasada bulunan iki ruhsatlı tabancayı ve kapıda park halindeki lüks otomobili çalan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin villaya hırsızlık için girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla, Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan A.S.'ye ait lüks villaya 22 Kasım'da hırsız girdi. Polise başvuran A.S. hırsızların piyasa değeri toplam 10 milyon lira olan kol saatleri ile iki ruhsatlı tabanca, 6 bin euro, 4 bin 500 dolar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kaçtıklarını bildirdi. A.S., ayrıca şüphelilerin kontak anahtarını evde buldukları kapıda park halindeki otomobilin de çalındığını söyledi. Mağdur toplam zararının 12 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların villada bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde bahçe duvarından atlayarak içeri giren hırsızların, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra balkon kapısından içeri girip hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

OTOMOBİL, SOKAKTA PARK HALİNDE BULUNDU

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelileri yakalamak için 2 Aralık'ta Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheliler E.B.(23), A.A.(32) ve E.G.(23) gözaltına alındı. Öte yandan villadan çalınan lüks otomobil, sokakta park halinde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden A.A.'nın 32 suç kaydı olduğu ayrıca 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Diğer şüpheli E.G.'nin daha önceden 22, E.B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirtildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.