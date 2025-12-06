Villadan yaklaşık 12 milyonluk hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

TUZLA'da lüks bir villaya girerek yaklaşık değeri 10 milyon lira olan saat koleksiyonunu, kasada bulunan iki ruhsatlı tabancayı ve kapıda park halindeki lüks otomobili çalan 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin villaya hırsızlık için girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla, Tepeören Mahallesi, Eski Ankara Asfaltı Caddesi'nde bulunan A.S.'ye ait lüks villaya 22 Kasım'da hırsız girdi. Polise başvuran A.S. hırsızların piyasa değeri toplam 10 milyon lira olan kol saatleri ile iki ruhsatlı tabanca, 6 bin euro, 4 bin 500 dolar ve çeşitli ziynet eşyalarını çalarak kaçtıklarını bildirdi. A.S., ayrıca şüphelilerin kontak anahtarını evde buldukları kapıda park halindeki otomobilin de çalındığını söyledi. Mağdur toplam zararının 12 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızların villada bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde bahçe duvarından atlayarak içeri giren hırsızların, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra balkon kapısından içeri girip hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

OTOMOBİL, SOKAKTA PARK HALİNDE BULUNDU

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat şube müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüphelileri yakalamak için 2 Aralık'ta Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüpheliler E.B.(23), A.A.(32) ve E.G.(23) gözaltına alındı. Öte yandan villadan çalınan lüks otomobil, sokakta park halinde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerden A.A.'nın 32 suç kaydı olduğu ayrıca 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi. Diğer şüpheli E.G.'nin daha önceden 22, E.B.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirtildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.