Tuzla'da bir gecekondu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki bir başka gecekonduya da sıçradı. Evde tek başına yaşayan yaşlı kadın, komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Tuzla'da gecekondu yangını: Yaşlı kadını komşuları kurtardı

İSTANBUL - Tuzla'da bir gecekondu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki bir başka gecekondu ya da sıçradı. Evde tek başına yaşayan yaşlı kadın, komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 17.30 sıralarında Tuzla Mimar Sinan Mahallesi Keten Sokak'ta meydana geldi. Elinden bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle gecekondu da yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafında bulunan bir başka gecekonduya da sıçradı. Yangının çıktığı gecekonduda tek başına yaşayan yaşlı kadın, komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evler kullanılamaz hale geldi.