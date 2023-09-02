Tuzla Belediyesi 50 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunacak

Tuzla Belediyesi, ilçedeki 62 okulda eğitim gören 50 bin öğrenciye kırtasiye setleri dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim yılı başlamadan önce Gönül Elleri Çarşısı'ndaki kent gönüllüsü kadınlar, öğrenciler için kırtasiye malzemelerinden oluşan bir set hazırladı.

Paketler, okullar açılmadan önce Gönül Elleri Çarşısı'ndaki kent gönüllüleri tarafından öğrencilerin sıralarında bırakılacak.

Kırtasiye setlerinin hazırlık çalışmalarına eşi Fatma Yazıcı ile katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, devletin öğrencilere kitaplarını ulaştırdığını anımsatarak, kendilerinin de kırtasiye ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin ihtiyacı olan defter, kalem, silgi, cetvel, yapıştırıcı ve boyalardan oluşan bir set hazırladıklarını aktaran Yazıcı, "Toplamda 1 milyon kırtasiye malzemesinden bahsediyoruz. Bunu gönüllülerimiz vasıtasıyla yapıyoruz. Biz malzemeleri temin ettikten sonra, gönüllülerimiz vasıtasıyla paketleyip okullarımıza, öğrencilerimizin sıralarına ulaştıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırtasiye setlerinin hazırlık çalışmalarına katılan Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllüsü Fatma Yazıcı da çalışmalara katılanlara teşekkür etti.