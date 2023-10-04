Tuzla Belediyesi Engellilere Akülü Araç Dağıtıyor

Tuzla Belediyesi, 200 engelli vatandaşa akülü araç sağladığı proje çerçevesinde 19 yaşındaki Semanur Güler'e de akülü araç hediye etti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Tuzla Belediyesi bünyesinde bulunan Gönül Elleri Çarşısı'nda akülü araç dağıtım töreni düzenlenmişti.

Tuzla Belediyesi, 19 yaşındaki bedensel engelli Semanur Güler'e akülü tekerlekli sandalye hediye ederek, hayaline kavuşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesinin Gönül Elleri Çarşısı'nda düzenlenen akülü araç dağıtım törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Belediye Başkanı Şadi Yazıcı katıldı.

Bu töreninin ardından da kentin farklı ilçelerinden 200 engelli bireye akülü araç teslimleri yapılmaya devam edildi.

Proje kapsamında, 6 aylıkken geçirdiği havale sonucu engelli kalan ve yıllardır kullandığı tekerlekli sandalyeden kurtulup rahat hareket etmesini sağlayacak bir araç isteyen 19 yaşındaki Semanur Güler de hayaline kavuştu.

Güler, belediye ekiplerince evine teslim edilen akülü aracına komşularının alkışları eşliğinde bindi.

"Şu an içimde kelebekler uçuşuyor."

Semanur Güler, çok mutlu olduğunu kaydederek, Belediye Başkanı Yazıcı'ya teşekkür etti.

En büyük hayali olan uzak yollara gitmeyi artık gerçekleştirebileceğini belirten Güler, "Akülü arabamla yavaş yavaş engelleri aşacağız. İlk parka gideceğim, orada bir yokuş var, onu çıkacağım. Beni bu araçtan kurtardınız. İndiğim araç akülü değildi ama bu bindiğim artık akülü. Şu an içimde kelebekler uçuşuyor." ifadelerini kullandı.

Anne Hatice Güler ise kızının diğer aracı sürmekte zorluk çektiğini, akülü aracın kendisi için de kolaylık olacağını aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.