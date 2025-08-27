Tut ilçesinde sel felaketine karşı taşkın koruma çalışmaları hızla sürüyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde 15 Mart 2023'te meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından yöredeki 3 derede başlatılan taşkın koruma ve ıslah çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak.

Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin acısını yaşarken 15 Mart'ta ilçe tarihinin en büyük sel felaketlerinden birini gördüklerini söyledi.

İlçedeki Kayadibi, Akdut ve Cümüt derelerinde deprem sonrasında kot farkı oluştuğunu ve zeminde ciddi bozulmalar meydana geldiğini belirten Öncebe, "Şiddetli yağışlarla birlikte dereler taştı. Maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, tarım arazileri de ciddi zarar gördü." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin felaketin hemen ardından bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü kaydeden Öncebe, şöyle konuştu:

"Devletimizin ilgili kurumları hızla etüt çalışmaları yaptı, projeler hazırlandı ve inşaata başlandı. Taşan derelerde taşkın kontrolü, dere yatağı düzenlemesi, kanal tahkimatı ve tersip bentleri inşası devam ediyor. Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor."

Öncebe, DSİ'nin çalışmalarıyla eş zamanlı olarak ilçe genelinde altyapı, yol, kaldırım, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının da yenilendiğini ifade etti.

Yapılan çalışmaların bölge halkı için önemli bir güvence sağladığını dile getiren Öncebe, "Bu felaketten önce ilçemizde bu büyüklükte bir sel olayı yaşanmamıştı. İnşallah yıl sonuna kadar tamamlanacak bu projeyle aynı acıyı bir daha yaşamayacağız." diye konuştu.