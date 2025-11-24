TÜSİAD, Türkiye'nin COP31 Ev Sahipliğine Destek Verdi

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının küresel iklim politikalarının uygulama dönemine önemli katkı sağlayacağını" belirterek, TÜSİAD'ın süreçte aktif rol almaya devam edeceğini söyledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin COP31 ev sahipliğinin hem ülkemizin hem de küresel iklim politikalarının uygulama odağına yoğunlaştığı bu dönemine güç katmasını diliyoruz" dedi. Turan, şu ifadeleri de kullandı:

"Türkiye'nin, COP 31 sürecinde Avustralya ve Pasifik ülkeleri ile bu iş birliğinin küresel iklim diplomasisinde güçlü ve etkili bir model oluşturacağına inanıyoruz. TÜSİAD olarak COP kapsamındaki etkinliklerde Türkiye iş dünyası perspektifinin aktarılmasında aktif rol alıyoruz. Bu sene Brezilya Sanayi Konfederasyonu - CNI liderliğinde kurulan, iklim gündemine özel sektörün katkısını güçlendirmeye yönelik öncelikli öneriler ile uygulama örneklerini sunmayı amaçlayan Sustainable Business COP girişiminin paydaşıyız. Bu girişim kapsamında yayınlanan uygulama örnekleri içinde çalışmaları yer alan Beko ve Sütaş'ı tebrik ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelenin stratejik öneminin bilincindeyiz. TÜSİAD olarak COP gündemini ve çıktılarını da yakından takip ediyoruz."

Bugün gerçekleştirilen 'COP30'un Ardından' etkinliğine de değinerek, etkinlikte 'İş Dünyasına Yansımaları'nı ele aldıklarını belirten Turan, "Ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP 31 sürecinde de aktif bir paydaş olmayı sürdüreceğiz" dedi.