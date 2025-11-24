Haberler

TÜSİAD, Türkiye'nin COP31 Ev Sahipliğine Destek Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye'nin COP31 ev sahipliğinin küresel iklim politikalarına katkı sağlayacağını belirtti ve bu süreçte TÜSİAD'ın aktif rol alacağını vurguladı.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının küresel iklim politikalarının uygulama dönemine önemli katkı sağlayacağını" belirterek, TÜSİAD'ın süreçte aktif rol almaya devam edeceğini söyledi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin COP31 ev sahipliğinin hem ülkemizin hem de küresel iklim politikalarının uygulama odağına yoğunlaştığı bu dönemine güç katmasını diliyoruz" dedi. Turan, şu ifadeleri de kullandı:

"Türkiye'nin, COP 31 sürecinde Avustralya ve Pasifik ülkeleri ile bu iş birliğinin küresel iklim diplomasisinde güçlü ve etkili bir model oluşturacağına inanıyoruz. TÜSİAD olarak COP kapsamındaki etkinliklerde Türkiye iş dünyası perspektifinin aktarılmasında aktif rol alıyoruz. Bu sene Brezilya Sanayi Konfederasyonu - CNI liderliğinde kurulan, iklim gündemine özel sektörün katkısını güçlendirmeye yönelik öncelikli öneriler ile uygulama örneklerini sunmayı amaçlayan Sustainable Business COP girişiminin paydaşıyız. Bu girişim kapsamında yayınlanan uygulama örnekleri içinde çalışmaları yer alan Beko ve Sütaş'ı tebrik ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelenin stratejik öneminin bilincindeyiz. TÜSİAD olarak COP gündemini ve çıktılarını da yakından takip ediyoruz."

Bugün  gerçekleştirilen 'COP30'un Ardından' etkinliğine de değinerek, etkinlikte 'İş Dünyasına Yansımaları'nı ele aldıklarını belirten Turan, "Ülkemizin ev sahipliği yapacağı COP 31 sürecinde de aktif bir paydaş olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.