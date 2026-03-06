Haberler

Tüsiad Davasında Karar: Turan ve Aras'a 1 Yıl 3 Ay 18 Ay Hapis Cezası Verildi, Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasından beraat, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasından ise 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın konuşmaları nedeniyle yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, Turan ve Aras hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasından beraat, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından ise 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

TÜSİAD eski Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın, 13 Şubat'ta derneğin genel kurulunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılandıkları davada karar açıklandı. "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davanın dördüncü duruşması, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanıklar Aras, Turan ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütaalasında, sanıkların "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanık Ömer Aras, esas hakkındaki mütaalaya karşı şunları söyledi:

"Yargılama konusu beyanlarım incelendiğinde suçlamaya konu bir durum olmadığı anlaşılabilir. 20 dakikalık konuşmam bağlamından koparılmıştır. Konuşma bütünüyle incelendiğinde ekonomik kalkınmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır ve tamamen iyi niyetlidir. Konuşmam güncel meselelere isim kullanmadan değinmektedir. Buradan suç üretilmeye çalışılması anlamsızdır. Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında hukukun evrensel ilkelere aykırı bir şekilde değerlendirildiğini gördük. Aynı konuşmanın TÜSİAD internet sitesinde yayımlanması ayrı bir suç olarak görülemez. 72 yıllık yaşamımda hiç mahkemeye çıkmamış bir kişi olarak ülkenin kalkınması için yapılmış konuşmanın suç gibi gösterilmesini kabul etmiyorum."

Mahkeme, Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan beraat kararı verdi. Turan ve Aras, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan ise 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız

Hedefteki ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Tartıştığı eşini boğdu

Tartıştığı eşini boğdu, polisleri arayıp kendini ihbar etti
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var