TÜSİAD Başkanları Yargı Önünde

TÜSİAD Başkanları Yargı Önünde
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TÜSİAD Başkanları Yargı Önünde
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras, yanıltıcı bilgi yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşma İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yargılandıkları davanın ilk duruşması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Aras ve Turan'ın yargılandıkları davanın duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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