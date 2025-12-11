Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Ahmet Davutoğlu ile Görüştü

(ANKARA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Ankara'daki temasları kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

Turan ve Davutoğlu görüşmesine ilişkin TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan Ankara temasları kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Sayın Davutoğlu'na teşekkür ederiz."