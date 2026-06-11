Tüsiad Heyetinden, Ceoe Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Blanco ve Icex İcra Direktörü Domecq'e Ziyaret

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, TÜSİAD heyeti ile birlikte İspanya İşverenler ve Sanayi Konfederasyonu (CEOE) Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Marta Blanco ve İspanya Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX) İcra Direktörü Micaela Arias Domecq'i ziyaret ettiklerini duyurdu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜSİAD heyeti ile Madrid'de olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dün, temaslarımızın ilk gününde, İspanya İşverenler ve Sanayi Konfederasyonu (CEOE) Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Marta Blanco ve İspanya Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX) İcra Direktörü Micaela Arias Domecq ile bir araya geldik. Görüşmelerimizde Türkiye–İspanya ekonomik ilişkilerini, karşılıklı ticaret ve yatırım gündemini, Avrupa'nın rekabetçiliği açısından sanayi iş birliği alanlarını ele aldık. Muadil kuruluşumuz CEOE ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Avrupa'nın geleceğine ilişkin ortak gündemimize değindik. Rekabetçilik, sanayi dönüşümü, ekonomik güvenlik ve AB– Türkiye ekonomik entegrasyonu başlıklarında diyaloğu ve iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak yaklaşımımızı vurguladık. Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerin; sanayi, tedarik zincirleri, yeşil ve dijital dönüşüm alanları üzerinden önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Sayın Blanco'ya ve Sayın Domecq'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA