Haberler

Tüsiad Heyetinden, Ceoe Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Blanco ve Icex İcra Direktörü Domecq'e Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, Madrid'de İspanya İşverenler ve Sanayi Konfederasyonu ile İspanya Dış Ticaret Enstitüsü yetkilileriyle bir araya gelerek Türkiye-İspanya ekonomik ilişkilerini, ticaret ve yatırım gündemini ele aldı.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, TÜSİAD heyeti ile birlikte İspanya İşverenler ve Sanayi Konfederasyonu (CEOE) Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Marta Blanco ve İspanya Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX) İcra Direktörü Micaela Arias Domecq'i ziyaret ettiklerini duyurdu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜSİAD heyeti ile Madrid'de olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dün, temaslarımızın ilk gününde, İspanya İşverenler ve Sanayi Konfederasyonu (CEOE) Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Marta Blanco ve İspanya Dış Ticaret Enstitüsü (ICEX) İcra Direktörü Micaela Arias Domecq ile bir araya geldik. Görüşmelerimizde Türkiye–İspanya ekonomik ilişkilerini, karşılıklı ticaret ve yatırım gündemini, Avrupa'nın rekabetçiliği açısından sanayi iş birliği alanlarını ele aldık. Muadil kuruluşumuz CEOE ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Avrupa'nın geleceğine ilişkin ortak gündemimize değindik. Rekabetçilik, sanayi dönüşümü, ekonomik güvenlik ve AB– Türkiye ekonomik entegrasyonu başlıklarında diyaloğu ve iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak yaklaşımımızı vurguladık. Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik ilişkilerin; sanayi, tedarik zincirleri, yeşil ve dijital dönüşüm alanları üzerinden önümüzdeki dönemde daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Sayın Blanco'ya ve Sayın Domecq'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin

Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Çay toplamak için İran'dan Rize'ye getirilen yabancı işçilerin darbedildiği iddiası

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de kabusu yaşadılar
Mardin'de 60 yıldır süren mülkiyet kavgası sonuçlandı: Türkiye'nin en uzun davalarından biriydi

60 yıllık kadastro davasında tarihi karar
Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 kişi öldü

Otobüs bir anda alev topuna döndü! Çok sayıda can kaybı var
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı

Bu ilacı kullananlar markete daha az gitti
İBB'nin öğrenci yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 35 zam yapıldı

İstanbul'da öğrencilere kötü haber! Yine zam geldi
Acun Ilıcalı transfere dev bir bütçe ayırdı! İşte o rakam

Acun Ilıcalı çıldırdı! Transfere akılalmaz rakam