TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kotil, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere ait fotoğrafların yer aldığı "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın, 6 aylık Ayşe Vera bebeğin kurtarılma anına ilişkin "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Kotil, "Allah korumuş onu, ömrü uzun olsun. Yaşatan Allah yaşatıyor." dedi.

" Gazze : Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Kotil, duygularını tarif etmekte ve seçim yapmakta zorlandı. Kotil, Belal Khaled'in "Anneye bakış" isimli fotoğrafına oy verdi.

Kotil'in "Çevre-yaşam" kategorisindeki tercihi ise Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" fotoğrafı oldu. Temel Kotil, Müslümanların akşam evlerine dönebileceklerini bilmeden Mescid-i Aksa'yı doldurmaya devam ettiklerini söyledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, "haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Samir Jordamovic'in Srebrenitsa soykırımının yıldönümünde çektiği fotoğrafı seçti. Kotil, "Değişen bir şey yok bir Bosna, sonra Gazze oluyor." diye konuştu.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Kotil, Ömer Sercan'nın milli takım sporcusu Mete Gazoz'u konu alan "Mete'nin nişanı" fotoğrafını oylarken "Çok azimli bir arkadaş. Burada da misafir ettik. Azmedince oluyormuş bu işler. Eli titremiyor, rüzgarı hesaplıyor... Çok başarılı bir arkadaşımız, bahtı açık olsun." dedi.