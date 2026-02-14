Türsid, Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu'nda Artan Talebi ve Yerli Üretim Potansiyelini Paylaştı

(İSTANBUL) - Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD), Gebze'de düzenlenen Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu 2026'ya katıldı. Kent içi raylı sistem işletmecilerini tek çatı altında buluşturan TÜRSİD, gelecek 10 yılda oluşacak raylı sistem aracı ihtiyacının yerli üretim kapasitesiyle karşılanmasının stratejik önemine dikkati çekti.

Tüm Raylı Sistemler İşletmecileri Derneği (TÜRSİD), 12-13 Şubat tarihlerinde Gebze'de düzenlenen Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu 2026'ya katıldı. Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) tarafından, TÜBİTAK RUTE ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumda; yatırım süreçleri, Ar-Ge, teşvik mekanizmaları, mevzuat, yerli üretim ve işletmeci deneyimleri bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. TÜRSİD, forumda işletmeciler perspektifini güçlü bir biçimde ortaya koyarak sektörde artan kapasite ihtiyacı, uzun vadeli talep projeksiyonlarını ve yerli üretimin geliştirilmesine yönelik beklentileri kamu otoriteleri ve sanayicilerle paylaştı.

Kent içi raylı sistem işletmecileri perspektifi

Forum kapsamında TÜRSİD tarafından düzenlenen "Kent İçi Raylı Sistem İşletmecileri Perspektifinden Sektörel Gelişim ve Beklentiler" başlıklı oturumda; Türkiye'de kent içi raylı sistemler her gün milyonlarca yolcu taşırken, artan hat uzunlukları ve kapasite yatırımları doğrultusunda araç, ekipman ve teknoloji ihtiyacının da ivmeli biçimde büyüdüğü vurgulandı.

İşletmeciler, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yüksek talebin planlı ve sürdürülebilir şekilde yerli üretim kapasitesiyle karşılanmasının stratejik gereklilik olduğuna dikkati çekerek; kamu-sanayi-işletmeci iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

"Önümüzdeki 10 yılda oluşacak raylı sistem aracı ihtiyacı"

Oturum, TÜRSİD ve Metro İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Soy'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. TÜRSİD üyesi işletmeleri temsilen Antalya Ulaşım AŞ. Genel Müdürü ve TÜRSİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Dipova, İzmir Metro AŞ. Genel Müdürü Sinan Karakuzu ve Kayseri'den Kayseri Ulaşım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut yatırım planlarını ve uzun vadeli yaklaşımlarını paylaştı. ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Murat Zoral davetli konuşmacı olarak sektörel öngörülerini aktardı.

Dr. Özgür Soy, Türkiye raylı sistemlerini 100 yıllık bir yolculuk ve teknik miras olarak tanımlayarak sektörün tüm bileşenleriyle aynı platformda buluşmanın önemine dikkati çekti. Soy, "Önümüzdeki 10 yıla baktığımızda ciddi sayıda raylı sistem aracı ihtiyacı öngörülüyor. Bu talep aynı zamanda ülkemizin üretim kapasitesi açısından önemli bir fırsat. Teknoloji geliştirme kabiliyetimiz her geçen gün artıyor" dedi.

Raylı sistem teknolojilerinin yüksek mühendislik ve ileri teknoloji gerektiren stratejik bir alan olduğuna vurgu yapan Soy, "Adı demir yolu ama artık baktığınızda uzay teknolojisi ya da havacılık teknolojisiyle karşılaştırılabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Teknolojinin, geliştirildiği bir alan burası. Burada da ülkemiz çok ciddi mesafe kat etti. Çok güzel projeler yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Soy, kamu–özel sektör iş birliğinin güçlenmesiyle yerli üretim ekosisteminin daha da derinleşeceğini belirterek TÜRSİD'in bu süreçte koordinasyon ve ortak akıl platformu rolünü sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Sektörel zorluklar ve çözüm alanları

Oturumlarda; kur baskısı, ücretlendirme politikaları, kamu-özel karma statüden doğan yapısal ikilikler ve artan işletme giderleri sektörün temel zorluk alanları olarak paylaşıldı.

EYT sonrası sektördeki deneyim kaybına işaret edilirken, dijitalleşme ve veri temelli yönetim anlayışının kurumsal hafızayı güçlendirmede kritik rol oynayacağı kaydedildi.

Dijitalleşme ve operasyonel sürdürülebilirlik

Forumun ikinci bölümünde eskime yönetimi, dijital dönüşüm ve operasyonel sürdürülebilirlik başlıkları ele alındı. İşletmeciler; altyapı planlaması tamamlanmadan teknoloji yatırımlarının sürdürülebilir olamayacağını, ancak doğru planlama ve entegrasyonla yapay zeka ve ileri analiz sistemlerinin raylı sistemlerde önemli verimlilik artışı sağlayabileceğini ifade etti.

TÜRSİD üyeleri, dijital teknolojilerde kat ettikleri aşamaları ve hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaşarak sektörel iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde kararlılık mesajı verdi.

Kamu-sanayi-akademi iş birliği vurgusu

Forum kapsamında ayrıca; ARUS Kümelenme Destek Programı lansmanı, kamuda Ar-Ge ve teşvik stratejileri, mevzuat ve AB uyum politikaları ile yerli araç ve sinyalizasyon üretimi başlıklarında paneller düzenlendi.

TÜRSİD; kamu otoriteleri, sanayiciler ve akademi temsilcileriyle gerçekleştirdiği temaslarda; artan talebin yerli üretimle karşılanmasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

TÜ RSİD 'in rolü ve gelecek vizyonu

TÜRSİD; Türkiye'de kent içi raylı sistemlerin bütüncül gelişimini önceleyen bir ortak akıl ve koordinasyon platformu.

Dernek; yeni üyelerin katılımını teşvik etmeye, farklı raylı sistem modellerinde ve alt sistemlerde daha güçlü temsil sağlamak üzere girişimlerde bulunmaya, kamu, sanayi ve akademi arasında sürdürülebilir iş birliği mekanizmaları geliştirmeye, yerli üretim kapasitesinin planlı ve uzun vadeli talep projeksiyonlarıyla desteklenmesine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

TÜRSİD, Türkiye'de raylı sistemlerin gelişimi adına her platformda görüşlerini dile getirmeyi, sektörel ihtiyaçları görünür kılmayı ve çözüm önerileri geliştirmeyi sürdüreceğini kaydetti.