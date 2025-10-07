Haberler

TÜRSAB Muratpaşa Seçimlerinde Kavga: Sandalyeler Uçuştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da TÜRSAB Muratpaşa BTK seçimlerinde muhalefetin desteklediği Oktay Arı ile Onur Özer'i destekleyen Hamit Kuk arasında çıkan tartışma, tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada sandalyeler havada uçuştu. Seçimi Onur Özer kazandı.

ANTALYA'da TÜRSAB Muratpaşa BTK seçimleri sırasında muhalefetin desteklediği Oktay Arı ile Onur Özer'i destekleyen TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk arasındaki yaşanan tartışma tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu (BTK) seçimleri gergin geçti. Türkiye'nin en büyük bölge temsil kurullarından biri olan Muratpaşa BTK'da seçim sırasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SEÇİMİ ONUR ÖZER KAZANDI

Muhalefetin desteklediği Oktay Arı ile Onur Özer'i destekleyen TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk arasında başlayan tartışmada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Arı'nın darbedildiği öğrenildi.

Çekişmeli geçen seçimi, kullanılan 725 oyun 315'ini alan Onur Özer kazandı. Diğer adaylardan Oktay Arı 236, Tolga Özgüven 163 ve Nuray Özçelik ise 11 oy aldı.

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Donald Trump: Sadece Gazze'de değil, Orta Doğu'da da barışa kavuşma ihtimalimiz var

Nobel'in kararı yaklaştıkça el yükseltiyor! Trump'tan "Gazze" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Postecoglou, Nottingham'dan gönderilebilir

Henüz imza atalı 28 gün olmuştu! Ünlü teknik adam gönderilebilir
Eleştirilerin odağı olan Samet Akaydin, ligin zirvesine çıktı

Eleştirilerin tek odağıydı! Yaptığıyla herkesi susturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.