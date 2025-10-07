TÜRSAB Muratpaşa Seçimlerinde Kavga: Sandalyeler Uçuştu

ANTALYA'da TÜRSAB Muratpaşa BTK seçimleri sırasında muhalefetin desteklediği Oktay Arı ile Onur Özer'i destekleyen TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk arasındaki yaşanan tartışma tekme, tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı Antalya Muratpaşa Bölge Temsil Kurulu (BTK) seçimleri gergin geçti. Türkiye'nin en büyük bölge temsil kurullarından biri olan Muratpaşa BTK'da seçim sırasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SEÇİMİ ONUR ÖZER KAZANDI

Muhalefetin desteklediği Oktay Arı ile Onur Özer'i destekleyen TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk arasında başlayan tartışmada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada sandalyelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Arı'nın darbedildiği öğrenildi.

Çekişmeli geçen seçimi, kullanılan 725 oyun 315'ini alan Onur Özer kazandı. Diğer adaylardan Oktay Arı 236, Tolga Özgüven 163 ve Nuray Özçelik ise 11 oy aldı.

