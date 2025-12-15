Haberler

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu basın mensuplarıyla buluştu
TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Bodrum turizminin durumu ve gelecek sezon beklentilerini paylaştı. Başkan Enver Kantarmış, sektörün önemine vurgu yaparak birlikteliğin gerekliliğini dile getirdi.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu üyeleri ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış, kurulun yürüttüğü faaliyetler ile Bodrum turizminin mevcut durumu ve gelecek sezon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek yıl turizm sezonu ve TÜRSAB Bodrum'un çalışmaları hakkında bilgi veren Kantarmış, seçim sürecinin ardından sahaya indiklerini ve yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti.

Turizmin Türkiye'nin itibarı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kantarmış, bu büyüklükte bir sektörün yükünün tek başına bir kurum tarafından taşınamayacağını, birlikteliğin bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Kantarmış, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın buluşmasına TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Ozan Aydemir, Erçin Özen, Hamdi Artuk, Fatih Öztarakçı ve Ahmet Şimşek de katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
