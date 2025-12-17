Haberler

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Baturay, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Baturay, Vali Zorluoğlu'nu ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret ederek bölge turizmi hakkında bilgi verdi ve yapılan çalışmalara teşekkür etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Serdar Baturay, yönetim kurulu üyeleriyle Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

TÜRSAB Mezopotamya BTK'dan yapılan açıklamada, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret eden Baturay, bölge turizminin geleceği için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Turizm sektörüne verdiği destekten dolayı Zorluoğlu'na teşekkür eden Baturay, "Son dönemde yapılan çalışmalar ile Kral Yolu'nun açılması ile turizm çeşitliliği oluşturuldu. İlimizde gastronomi alanında yapılan çalışmalar, yurt dışı fuarlarında Diyarbakır'ın tanıtılması yerli ve yabancı turist sayısını artırmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Öldürüp intihar etmişti, kızıyla yan yana toprağa verildi

Boğarak öldürmüştü, yan yana defnedildiler! Gözyaşları sel oldu
title