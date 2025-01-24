Türksat Genel Müdürü Atalay, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Atalay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat"ta Şebnem Coşkun'un "Dostlarla Yolculuk" fotoğrafını tercih eden Atalay, "Haber"de Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan" karesine oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat Damarları" karesini beğenen Atalay, dünyadaki su kaynaklarının azalması, kuraklık ve hayvanların su ihtiyacının karşılanmasındaki zorluğu yansıttığı için bu fotoğrafı tercih ettiğini söyledi.

"Özgür Suriye"de Murat Şengül'ün "Devrilen Diktatör" fotoğrafına oy veren Atalay'ın "Spor"da tercihi Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" karesi oldu.

Atalay, çalışmalarından dolayı AA'yı, tüm çalışanlarını ve yönetimini tebrik etti, ilk kez katıldığı oylamada kendisine yer verildiği için teşekkürlerini iletti.

Toplumda farkındalık oluşturulması, kaliteli fotoğrafçılığın toplum beğenisine sunulması ve bazı olaylara dikkat çekilmesi açısından AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasını çok değerli bulduğunu vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 ay boyunca Gazze'de yaşanan katliam, tüm insanlık adına utanç vericidir. 10 binlerce insanın ölümüne, yaralanmasına, yurtlarını terk etmesine neden olan bu zulümden geriye kalan fotoğraflardaki görüntülerden tüm insanlığın utanç duyması gerekir. Özellikle zalim, siyonist rejimin mensup ve destekçileri kadar İsrail'in yaptıklarına sessiz kalan devletlerin de onlar kadar suçlu olduklarını, bu mezalimde payı olduğunu düşünüyorum. Bunun tekrarının olmamasını diliyorum. Yeni hayatlarını kurarken Filistin halkının Allah yardımcıları olsun."

Atalay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yüzlerce gazetecinin şehit edildiğini anımsatarak, onlar aracılığıyla İsrail'in gerçek yüzünün tüm dünya tarafından görüldüğünü, bu zulmün dünya kamuoyuna duyurulmasında Filistinli ve diğer milletlerden medya mensuplarının çok önemli hizmet verdiğini sözlerine ekledi.