Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final maçı Manisa'da dev ekrandan izlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final müsabakası için Turgutlu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar milli takımın galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Müsabakayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları da takip etti.