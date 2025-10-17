Türkiye ve Tunus Arasındaki Ekonomik İşbirliği Tekstil Fuarında Güçleniyor

Tunus'ta düzenlenen 7. InterTex Uluslararası Tekstil Fuarı'nda Türkiye ve Tunus arasındaki ekonomik işbirliğinin özellikle tekstil sektöründe "ortak üretim ve büyüme" hedefi doğrultusunda güçlenmeye devam ettiği belirtildi.

Tunus'un güneydoğusunda yer alan Susa kentinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen InterTex Uluslararası Tekstil Fuarı'ndaki panelde konuşan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, fuarın sadece sektörel bir etkinlik değil "ortak üretim, ortak büyüme ve ortak gelecek" için stratejik bir platform olduğunu belirtti.

Demircan, "Türkiye ve Tunus arasındaki ekonomik işbirliği, özellikle tekstil sektöründe ortak üretim ve büyüme hedefi doğrultusunda güçlenmeye devam ediyor. Bugün artık hiçbir ülke kendi kaynaklarıyla tek başına üretim yapamaz, işbirliği, güven ve ortak vizyon olmadan ilerleme mümkün değil." dedi.

Konuşmasında, 20 farklı ülkeden temsilcinin katıldığı fuarın, Türkiye ve Tunus arasında yeni ticari köprülerin kurulmasına katkı sağlayacağını ifade eden Büyükelçi Demircan, "Bu tür etkinlikler, güven ve diyalog üzerine inşa edilen kalıcı ortaklıkların doğduğu yerlerdir." ifadelerini kullandı.

Demircan ayrıca, Türk tekstil ürünlerinin kalite ve rekabet gücüyle Avrupa'da büyük talep gördüğünü, Tunus'un ise denim ve hazır giyim alanındaki üretim kapasitesiyle güçlü bir merkez haline geldiğini kaydetti.

"Biz köprüler kuruyor, duvarları kaldırıyoruz"

Tunus'un Avrupa'ya yakınlığının, Türk üreticiler için de büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye ve Tunus'un coğrafi ve ekonomik avantajları, bunları ortak yatırımlarla birleştirmelerini gerektiriyor. Son yıllarda, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ivme kazandı. Ortak üretim modelleri ve yatırımların önümüzdeki dönemde artacağını öngörüyoruz. Biz köprüler kuruyor, duvarları kaldırıyoruz."

Fuarı düzenleyenlerden B Group US firması Genel Müdürü Serkan Pul ise fuara katılımın çok iyi olduğunu, 70'i Türkiye'den olmak üzere 200'ün üzerinde tekstil firmasının fuarda yer aldığını belirtti.

Pul, fuarda sadece iplik ve kumaş üreticilerinin olmadığını vurgulayarak "Aralarında İspanya ve Portekiz'in de olduğu birçok ülkeden tekstil makinası üreten firmalar da fuarımızda yer alıyor." dedi.

Fuara en yüksek katılım Türk firmalarından

Fuara katılan Türk firmalarından biri olan Kahramanmaraş merkezli Argento Tekstil'in sahibi Mehmet Baki Arpasatan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023'ten bu yana yüzde 100 pamuk ipliği üretimi yaptıklarını ve modern teknolojilerle üretim gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Arpasatan, "Mevcutta Mısır ve Fas'a ihracatımız var, Tunus'u da ihracat rotamıza eklemeyi planlıyoruz. Buradaki tekstil firmalarının ihtiyaçlarını karşılamak ve pazardaki gelişime ayak uydurmak amacıyla buradayız." diye konuştu.

Türkiye'den gelen konfeksiyon ürünlerinin Tunus'a kaymasıyla birlikte tamamlanmış tekstil ürünlerinin talebinin arttığını vurgulayan Arpasatan, şirket olarak bu değişime uyum sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Susa kenti, Tunus'taki tekstil sektörünün merkezi

Tunus'taki tekstil firmalarının büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Susa kentinde her yıl düzenlenen fuara katılım her geçen gün artıyor.

Fuara Türkiye'den katılan firmalardan Dupa Kimya'nın sahibi Uğur Keleş, hem Türkiye'de hem Tunus'ta Dupa Kimya adıyla şirketlerinin bulunduğunu belitti.

Tunus'ta iki ayrı depolarının bulunduğunu belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Tunus bölgesinde bulunan denim için yıkama ve boyama yapan firmalara, yine normal kumaş boyama yapan firmalara hizmet veriyoruz. Ayrıca kumaş baskı yapan firmalara hem makina hem de yardımcı kimyasallar konusunda destek veriyoruz."

Tekstil ürünlerinde artıkları değerlendiren Bepa Firması Genel Müdürü Ozan Pamukçu ise Tunus'taki fuara ilk defa katıldıklarını, hedeflerinin tekstil firmalarının atıklarını değerlendirerek kaliteli kumaş üretimi yaptıklarını söyledi.

Ziyaretçilerine kapılarını 16 Ekim'de açan tekstil fuarı, 18 Ekim'de sona erecek.