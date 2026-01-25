Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Tarım ve Tarımsal Reform Bakanı Amjad Badr İle Görüştü

Şam Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Suriye Tarım ve Tarımsal Reform Bakanı Amjad Badr'i ziyaret etti. Görüşmede, tarım alanında teknik iş birliği, seracılık ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra Suriye'deki tohum tescil ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının ihyası konuları ele alındı" ifadelerine yer verildi.

