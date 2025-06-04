Türkiye ve Somali Arasında Sosyal Politika İş Birliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Somali Bakanı ile görüştü. İki ülke arasında sosyal politika ve çalışma hayatı alanında iş birlikleri güçlendirilecek.
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Yusuf Mohamed Adan ile görüştüklerini bildirdi.
Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "113. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Yusuf Mohamed Adan ile samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Somali ile olan kardeşliğimizi, çalışma hayatı ve sosyal politika alanlarında somut iş birlikleri ile daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Somalili kardeşlerimizin refahı ve huzuru için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.