Bakan Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Samuel Migal ile bir araya geldi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşmede son yıllarda önemli bir ivme kazanan Türkiye-Slovakya ikili ticaret hacmini daha ileri seviyelere taşıyacak adımların ele alındığını belirten Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Sayın Samuel Migal ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden ikili ticaret hacmimizi daha ileri seviyeye taşıyacak, karşılıklı sanayi ve altyapı yatırımlarını artıracak adımları ele aldık. Bölgesel kalkınma, dijital ekonomi, savunma sanayii, teknoloji girişimciliği alanlarında iş birliği fırsatlarını etraflıca değerlendirdik."