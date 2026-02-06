Haberler

Bakan Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü

Bakan Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Samuel Migal ile İstanbul'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracak adımları görüştü.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Samuel Migal ile bir araya geldi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Görüşmede son yıllarda önemli bir ivme kazanan Türkiye-Slovakya ikili ticaret hacmini daha ileri seviyelere taşıyacak adımların ele alındığını belirten Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Sayın Samuel Migal ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Son yıllarda büyük bir gelişme kaydeden ikili ticaret hacmimizi daha ileri seviyeye taşıyacak, karşılıklı sanayi ve altyapı yatırımlarını artıracak adımları ele aldık. Bölgesel kalkınma, dijital ekonomi, savunma sanayii, teknoloji girişimciliği alanlarında iş birliği fırsatlarını etraflıca değerlendirdik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama

Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk sözler! O tarihi işaret etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Ordu'da eylem hazırlığındaki şüpheliler bomba ve silahlarla yakalandı

Yakalanmasalar bir şehri kana bulayacaklardı!
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Galatasaray, Can Armando Güner'i kadrosuna kattı! İşte bonservis bedeli

Transferler üst üste! Sacha Boey'dan sonra bir imza daha
Sánchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar

Dünya bu kapışmayı konuşuyor! Başbakan'dan Musk'a olay gönderme
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu