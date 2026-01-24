Haberler

Enerji Bakanı Libya'da... Bayraktar: "Türkiye-Libya Enerji Ortaklığını İleri Aşamaya Taşıyacak Somut Projeler Üzerinde Değerlendirmelerde Bulunduk"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile enerji alanındaki iş birliklerini ele almak üzere verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede hidrokarbon arama, üretim ve ticareti konuları derinlemesine değerlendirildi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüşmemizde; hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliklerimizi derinlemesine ele aldık. Türkiye–Libya enerji ortaklığını karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileri bir aşamaya taşıyacak somut projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk" ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "22.? ?Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere Trablus'tayız. İlk olarak Libya Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde; hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliklerimizi derinlemesine ele aldık. Türkiye–Libya enerji ortaklığını karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir perspektifle daha ileri bir aşamaya taşıyacak somut projeler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk."

Kaynak: ANKA / Güncel
