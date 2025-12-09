Bakan Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı eş-Şehubi ile çevrim içi görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Libya Ulaştırma Bakanı Sayın Muhammed Salim eş-Şehubi ile birlikte, ilgili teknik ekiplerimizin, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı ve Yönetiminin ve Türk müteahhitlik firmalarımızın katılımıyla, çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantının temel amacı, Libya'da 2011 yılında ortaya çıkan ülke içi sıkıntılar nedeniyle 14 yıldır çözülemeyen müteahhitlik alacakları ve ihtilaflı konuların çözümü için iki ay önce iki Bakan olarak birlikte oluşturduğumuz 'Görev Gücü'nün yeni çalışma takvimini netleştirmekti. Türkiye ve Libya olarak, önümüzdeki haftadan itibaren inşallah, ihtilaflı alacaklar konusunda; Türk firmalarımız ile Libya kamu otoriteleri arasında birebir görüşme takviminin belirlenmesi ve görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata vardık. Her iki ülke hükümeti olarak hedefimiz; 2011 yılından bu yana devam eden ihtilaflı konuların ve alacakların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve 2026 yılı başından itibaren, Libya'nın kalkınması için yürütülecek projelerde Türk müteahhitlik firmalarımızın çalışmalarının hızlandırılmasıdır. Bugünkü toplantı ile Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktası daha aşılmıştır. Libya Ulaştırma Bakanı Sayın Muhammed Salim eş-Şehubi ve ekibine, Ticaret Bakanlığı ekibimize, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı ve firmalarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.