Haberler

Bakan Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı eş-Şehubi ile çevrim içi görüştü

Bakan Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı eş-Şehubi ile çevrim içi görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, Libya'da 2011 yılına dayanan müteahhitlik alacaklarının ve ihtilaflı konuların çözümüne yönelik yeni çalışma takvimini belirlediklerini açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Libya Ulaştırma Bakanı Sayın Muhammed Salim eş-Şehubi ile birlikte, ilgili teknik ekiplerimizin, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı ve Yönetiminin ve Türk müteahhitlik firmalarımızın katılımıyla, çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantının temel amacı, Libya'da 2011 yılında ortaya çıkan ülke içi sıkıntılar nedeniyle 14 yıldır çözülemeyen müteahhitlik alacakları ve ihtilaflı konuların çözümü için iki ay önce iki Bakan olarak birlikte oluşturduğumuz 'Görev Gücü'nün yeni çalışma takvimini netleştirmekti. Türkiye ve Libya olarak, önümüzdeki haftadan itibaren inşallah, ihtilaflı alacaklar konusunda; Türk firmalarımız ile Libya kamu otoriteleri arasında birebir görüşme takviminin belirlenmesi ve görüşmelerin başlatılması hususunda mutabakata vardık. Her iki ülke hükümeti olarak hedefimiz; 2011 yılından bu yana devam eden ihtilaflı konuların ve alacakların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve 2026 yılı başından itibaren, Libya'nın kalkınması için yürütülecek projelerde Türk müteahhitlik firmalarımızın çalışmalarının hızlandırılmasıdır. Bugünkü toplantı ile Türkiye-Libya ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi yolunda önemli bir dönüm noktası daha aşılmıştır. Libya Ulaştırma Bakanı Sayın Muhammed Salim eş-Şehubi ve ekibine, Ticaret Bakanlığı ekibimize, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı ve firmalarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
title