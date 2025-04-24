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Türkiye ve Kazakistan Arasında Para Takası Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Kazakistan Arasında Para Takası Anlaşması İmzalandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde ikili para takası anlaşması imzaladı. Anlaşma, ticaret ve mali işbirliğini artırmayı hedefliyor.

(ANKARA)- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ikili para takası anlaşması imzaladı.

TCMB'nin açıklamasına göre, anlaşma Washington'da TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından imzalandı. Anlaşma, iki ülke merkez bankaları arasında en fazla 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi tutarında yerel para birimi takasına olanak sağlayacak. Geçerlilik süresi 3  olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecek.

TCMB'nin yaptığı açıklamada, "swap anlaşmasının, para takası yoluyla finanse edilen ticaret mutabakatıyla iki ülke arasındaki ticareti ve mali işbirliğini artırmayı hedeflediği" vurgulanırken, "anlaşmanın iki merkez bankası arasındaki bağları daha da güçlendireceğinin öngörüldüğü" belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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