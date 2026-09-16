Türkiye ve Kazakistan arasında kalkınma işbirliği güçleniyor
ALMATI (AA) – Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen 3. Yükselen Kalkınma Ortakları Forumu’nda Türkiye ve Kazakistan arasındaki kalkınma işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.
ALMATI (AA) – Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 3. Yükselen Kalkınma Ortakları Forumu'nda Türkiye ve Kazakistan arasındaki kalkınma işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.
Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID) ev sahipliğinde düzenlenen foruma Asya, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Orta Asya'dan temsilciler katıldı.
Türkiye'yi forumda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan temsil etti.
Forumda uluslararası kalkınma alanındaki yeni eğilimlerin yanı sıra Türkiye ile Kazakistan arasında kalkınma işbirliğinin güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı ve sürdürülebilir ortaklıkların geliştirilmesi görüşüldü.
Forumun sonunda 2027-2028 dönemine yönelik ortak eylem planının öncelikli alanları belirlendi. Dönem başkanlığını Türkiye devralırken, bir sonraki forumun 2027'de Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.
TİKA'nın kuruluşunun 35. yıl dönümünün kutlanacağı 2027'de düzenlenecek forumun, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kalkınma işbirliğinin yanı sıra uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine yönelik çalışmalara da katkı sağlaması bekleniyor.