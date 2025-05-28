Türkiye ve İran Gümrük İş Birliğini Güçlendiriyor

Türkiye ve İran Gümrük İş Birliğini Güçlendiriyor
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Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Reza Akberi, gümrük modernizasyonu ve taşımacılıkta iş birliğini artırmak üzere ortak komite kurulması konusunda mutabakat sağladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Reza Akberi, Tahran'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, iki ülke arasındaki gümrük kapıları ve bağlantı yollarının modernizasyon projelerini masaya yatırdı.

Görüşmede, taşımacılık alanında karşılıklı iş birliğinin artırılması ve taşımacıların daha hızlı ve güvenli koşullarda faaliyet göstermesi amacıyla ortak adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi. Bu çerçevede, gümrükler ve taşımacılıkla ilgili alanlarda görevli uzmanlardan oluşacak bir Ortak Komite kurulması konusunda mutabakat sağlandı.

Taraflar, Türkiye ve İran'ın yalnızca komşu ülkeler değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya arasındaki ticaret koridorunun kilit noktaları olduğuna vurgu yaptı. Gümrük alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin, yalnızca ikili değil, bölgesel ticaret ve refah açısından da önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin dostane ve yapıcı bir ortamda gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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