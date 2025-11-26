Türkiye ve Gürcistan İlişkileri Güçleniyor

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, ülkesinde temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile bir araya geldi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Botchorishvili, Tiflis'te temaslarda bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in başkanlığındaki TBMM Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve yakın ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanlarının ele alındığı belirtildi.

TBMM ve Gürcistan Parlamentosu arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaların ele alındığı aktarılan açıklamada, "Bölgede devam eden süreçler hakkında yapılan konuşmalar sırasında, Gürcistan ve Türkiye'nin bölgede istikrar ve barışı sağlamak konusundaki rolü vurgulandı." denildi.

Görüşmede, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin Orta Koridor'un geliştirilmesindeki önemi de ele alındı.

TBMM heyetinin Gürcistan'daki temasları devam edecek.