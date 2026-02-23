Haberler

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu,  Ekvator'un Ankara Büyükelçisi Vega'yı Kabul Etti

Güncelleme:
Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ekvator'un Ankara Büyükelçisi ile görüşerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için iş birliği olanaklarını ele aldı. 2026'da düzenlenecek KEK Toplantısı'nın hazırlıkları da görüşmede yer aldı.

(ANKARA)- Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Ekvator'un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, 2026'da düzenlenmesi planlanan 1. Dönem KEK Toplantısı hazırlıkları ile savunma sanayi ve hizmet sektöründeki iş birliği olanakları ele alındı.

Ticaret Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun, Ekvator'un Ankara Büyükelçisi ile görüşmesi duyuruldu ve Türkiye ile Ekvator arasındaki ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik iş birliği imkanlarının ele alındığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu, Ekvator'un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega'yı kabul etmiştir."

Görüşmede, Türkiye ile Ekvator arasındaki ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik iş birliği imkanları kapsamlı şekilde ele alınmıştır.

Bu çerçevede, 2026 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nın hazırlıkları değerlendirilmiş; savunma sanayi alanındaki potansiyel iş birliği alanları ile ülkemizin hizmet sektörünün Ekvator'daki konumu ve sunduğu fırsatlar üzerinde durulmuştur."

Kaynak: ANKA
