Ak Partili Sırakaya, Çin Komünist Partisi Heyetiyle Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Komünist Partisi heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye-Çin ilişkilerinin geleceği ve ticaret hacmini artırmaya yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin Komünist Partisi heyeti ve Çin'in Ankara Büyükelçisi ile gerçekleştirilen görüşmede, "partiler arası ilişkilerin kurumsal çerçevesi, Türkiye-Çin ilişkilerinin geleceği ve ticaret hacmini artırmaya yönelik iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini" açıkladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin başkanlığındaki heyet ile Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile ağırladık" dedi.

Sırakaya, "Görüşmemizde, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığı olarak Haziran 2024'te Çin Komünist Partisi ile Pekin'de imzaladığımız partiler arası mutabakat zaptı sonrasında gelişen diyaloğumuz kapsamında; partiler arası ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini, Türkiye-Çin ilişkilerinin geleceğini ve ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik iş birliği imkanlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
