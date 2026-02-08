Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Hongbin İle Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve enerji sektöründeki iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Ren Hongbin ve beraberindeki heyet ile görüştüğünü belirterek, "Ülkelerimiz arasında uzun vadeli, dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik diyaloğu önemsiyor, enerji sektörünün dönüşüm sürecine de katkı yapacağına inanıyoruz. Türkiye'nin güçlü altyapısı, üretim kabiliyeti ve bölgesel konumu çerçevesinde, Çin ile somut ve sürdürülebilir iş birliklerinin önü açıktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Sn. Ren Hongbin ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde enerji ve doğal kaynaklar başta olmak üzere Türkiye ile Çin arasındaki mevcut iş birliğini, özel sektörlerimiz arasındaki temasların güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatlarının geliştirilmesi perspektifiyle ele aldık. Ülkelerimiz arasında uzun vadeli, dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik diyaloğu önemsiyor, enerji sektörünün dönüşüm sürecine de katkı yapacağına inanıyoruz. Türkiye'nin güçlü altyapısı, üretim kabiliyeti ve bölgesel konumu çerçevesinde, Çin ile somut ve sürdürülebilir iş birliklerinin önü açıktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
