Türkiye ve ABD Arasında Ticaret İşbirliği Toplantısı

Türkiye ve ABD Arasında Ticaret İşbirliği Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Washington D.C.'de ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve yeni işbirlikleri konularını ele aldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ABD'nin başkenti Washington D.C.'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ABD Ticaret Temsilci (USTR) Yardımcısı Bryant Trick ve beraberindeki ABD heyeti ile toplantı yaptı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde artırılması, bu amaçla karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve ticaretin kolaylaştırılması konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca ABD'nin yeni ticaret politikalarının küresel ticaret düzenine etkileri değerlendirilirken, Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ekonomi ve ticaret alanındaki yeni işbirlikleriyle nasıl güçlendirilebileceği konusu da kapsamlı şekilde ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İlker Yağcıoğlu: Başkan Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'ye müjdeyi verdi: Ali Koç'tan 200 milyon euroluk transfer
İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti

İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye kaçtı, hayatı değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz, çekim yapmak istediği mağazadan kovuldu

Sözde fenomeni çekim yapmak için girdiği mağazadan kovdular
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.