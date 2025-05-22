Türkiye ve ABD Arasında Ticaret İşbirliği Toplantısı

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, ABD'nin başkenti Washington D.C.'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ABD Ticaret Temsilci (USTR) Yardımcısı Bryant Trick ve beraberindeki ABD heyeti ile toplantı yaptı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde artırılması, bu amaçla karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve ticaretin kolaylaştırılması konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca ABD'nin yeni ticaret politikalarının küresel ticaret düzenine etkileri değerlendirilirken, Türkiye-ABD stratejik ortaklığının ekonomi ve ticaret alanındaki yeni işbirlikleriyle nasıl güçlendirilebileceği konusu da kapsamlı şekilde ele alındı.