Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna Parlamentosu, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı Onayladı"

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandığını açıkladı. Bakanlık, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkta önemli bir dönüm noktası olacağını ve ticaret ile yatırım alanındaki iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yla İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabulüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'yla 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) uygun bulunmasına dair kanun tasarısı Ukrayna Parlamentosu Genel Kurul oturumunda dün kabul edilmiştir. Ülkemizce onay süreci daha önce tamamlanmış olan Anlaşma'nın yürürlüğe girişi, Ukrayna'yla 2011 yılında tesis ettiğimiz stratejik ortaklığımızda önemli bir dönüm noktası teşkil edecek olup, ticari ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve yatırım alanında iş birliği imkanlarını artıracaktır. Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ukrayna'yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir."

Kaynak: ANKA