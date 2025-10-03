Türkiye, Temiz Enerji Geçişinde Kilit Rol Oynamayı Hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'yi temiz enerjiye geçişte kilit bir oyuncu konumuna getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Çonkar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Kazakistan Enerji Haftası-2025" etkinliğinin ikinci gününde "Şanghay İşbirliği Örgütü ve Arap Ligi Ülkeleri İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji" başlığıyla gerçekleştirilen oturumda Türkiye'yi temsil etti.

Çonkar, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğindeki hızlı temponun artık uzak bir endişe olmadığını, ülke ekonomilerini ve güvenliklerini etkileyen bir gerçek olduğunu vurguladı.

Bu durumun çevre sorumluluğunu enerji politikasının ayrılmaz bir parçası haline getirdiğini dile getiren Çonkar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar 466 milyon ton emisyon azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Çonkar, bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının merkezi rolüne dikkati çekerek "Türkiye, kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sırada yer alıyor." dedi.

Öte yandan bu geçiş sürecinde sistemin dengesi açısından hidrokarbonların hayati rol oynamaya devam edeceğini kabul ettiklerini aktaran Çonkar, Türkiye'nin Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Gabar Petrol Sahası başta olmak üzere son dönemde gerçekleştirdiği keşiflerle enerji güvenliğini güçlendirdiğini söyledi. Çonkar, temiz enerjinin geleceğinde nükleer enerjinin de önemli yer tuttuğuna dikkati çekerek, "4,8 gigavat kapasiteli Akkuyu Nükleer Santrali tamamlanmak üzeredir. 2050 yılına kadarki hedefimiz ise 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmak." diye konuştu.

Türkiye'yi temiz enerjiye geçişte kilit bir oyuncu konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirten Çonkar, "Ancak bu konuda bölgesel ortaklıklar hayati önem taşıyor. Türkiye, Hazar Yeşil Koridoru'nu genişletmek, elektrik ve gaz ticaretinde dayanıklılığı artıracak yeni çerçeveler oluşturmak ve bağlantıları güçlendirmek konusunda kararlıdır." ifadelerini kullandı.