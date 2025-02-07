Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı'dan Buzda Etkileyici Gösteri

Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı'dan Buzda Etkileyici Gösteri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, buz kaplı Çıldır Gölü'nde metal tekerlekli cross motorla ve elektronik sörf tahtasıyla gösteri yaparak bölgenin kış güzelliklerini tanıttı.

Türkiye Snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde elektronik tahtayla sörf ve metal tekerli cross motorla gösteri yaptı.

Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde yer alan, buzla kaplı Çıldır Gölü, kış aylarında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bölgenin kış güzelliğinin tanıtımı amacıyla Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle çalışma yürütüldü.

Türkiye Snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, özel tasarım metal tekerlekli cross motorla gölün kar ve buzlu yüzeyinde sürüş gerçekleştirdi.

Daha sonra 300 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 50 cm kalınlığında kesilen buz havuzunda sıra dışı bir performans sergileyen Atlı, burada elektronik sörf tahtasıyla parkuru başarıyla tamamladı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
img

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
img

'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a yanıt verdi
img

Yıldız futbolcunun oğlu da kendi gibi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.