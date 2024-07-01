Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, EURO 2024 maçı öncesi çağrıda bulundu

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye ile Avusturya'nın yarın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçına ilişkin, "Yarınki maçta ister biz sevinelim ister Avusturyalı komşularımız sevinsin, bu huzurun korunmasında özellikle çaba göstermemizin yanlış olmayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Ceyhun, ülkedeki Türk basın mensupları ile bir araya gelerek yarın oynanacak maça ilişkin değerlendirmede bulundu.

İki takım için iddialı karşılaşma olacağını kaydeden Ceyhun, "Bizim takımımıza güveniyorum. Yarın tabii ki hepimiz Türkiye'nin kazanmasını istiyoruz. İnşallah da kazanacak." diye konuştu.

Ceyhun, burada yaşayan Türk kökenli vatandaşlara çağrıda bulunmak istediğini belirterek, "Kazandığımızda da kaybettiğimizde de yaşam devam edecek. İnşallah kazanacağız diyorum ama sonuç ne olursa olsun, kazandığımızda kutlarken, kaybedecek olursak da hüzünlü olsak da hüznümüzü yaşarken, Avusturya'daki huzurumuzu bozmamaya özen göstermeye çağırıyorum sizi." dedi.

Son yıllarda buradaki Türk toplumunun genel itibarıyla sorunsuz, huzurlu yaşam sürdüğünü vurgulayan Ceyhun, "Yarınki maçta da ister biz sevinelim ister Avusturyalı komşularımız sevinsin, bu huzurun korunmasında özellikle çaba göstermemizin yanlış olmayacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.